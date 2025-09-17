16日、パプアニューギニアでの式典に参加するマラペ首相（右）とオーストラリアのアルバニージー首相（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリアのアルバニージー首相が訪問先のパプアニューギニアで17日に予定していた相互防衛条約の署名が土壇場で延期になった。アルバニージー氏はバヌアツを9日訪れた際も同様の安全保障協定に署名する運びだったが、バヌアツ側の都合で急きょ見送られた。首脳外交の晴れ舞台でアル