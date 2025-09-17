モデルの山田優が１７日、都内で「バーニーズニューヨーク銀座本店」リニューアル記念イベントに登壇した。黒基調のクールな装いで登場。店舗について「誰と来ても楽しめる印象。母と来ても２人が好きなものがそろっていたりとか、主人（の小栗旬）と来ても２人で違う買い物ができたり。みんなで来て楽しい」と明かした。さらに「おしゃれをして出かけたいところ」を聞かれると、「紅葉が始まるので、おしゃれにして温泉に