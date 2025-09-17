熊本県西原村の ふるさと納税の返礼品「コメ」をめぐって「産地偽装では」など、村議会で疑問の声があがりました。 【画像を見る】紛糾する西原村議会国や熊本県の見解は 西原村の村議会。 ふるさと納税の返礼品としているコメについて、堀田直孝村議が「地元産ではなく、災害用の備蓄米が用いられているのでは」と疑問を呈しました。 これに村長は 西原村 吉井誠村長「購入した備蓄米を放出しております。活用例としては