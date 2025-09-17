ヒグマ注意報が出される中、クマが捕獲されました。映像に映っているのは、鋭く伸びた爪を柵の隙間から伸ばし、カメラに向かって威嚇する1頭のクマ。クマが捕獲されたのは北海道・砂川市内の山の中です。地元の猟友会によりますと体長は約2メートル、推定体重は180kgほどでした。地元の猟友会が7月にわなを設置し、9月17日に捕獲されました。9月、砂川市では9日連続でクマの出没が相次いでいますが、今回捕獲されたクマは別の個体