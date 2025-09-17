神奈川県鎌倉市鎌倉市役所の深沢地区への移転計画で市が新たに提示している「庁舎分散化」案を巡って、市は１７日、現庁舎の位置に残る本庁舎も建て直す意向を示した。市長室や企画部門のほか、観光部門などを現庁舎に残す一方で、深沢地区に整備する分庁舎は市議会議場が計画されていた５階部分には多目的フロアに変更する方針案をまとめた。２拠点体制となる庁舎をいずれも新築し、事業費計３１０億円も建築費高騰から膨れ上が