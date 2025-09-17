横浜ＤｅＮＡ本拠地・横浜スタジアムプロ野球のオーナー会議などが１７日、東京都内で開かれた。会議終了後、取材に応じた横浜ＤｅＮＡの南場智子オーナーは、クライマックスシリーズ（ＣＳ）の本拠地開催に向けて期待がかかるチームについて「全力で戦っているので気持ちを一つにしていきたい」と語った。チームはリーグ優勝を逃したものの、１６日時点で２位に付けている。就任５年目の三浦監督の去就について問われた南場オ