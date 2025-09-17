巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１７日のヤクルト戦（神宮）で初回から凡ミス連発した。この日「２番・中堅」で先発出場したキャベッジは初回一死走者なしから四球を選び出塁。続く泉口がカウント０―１から外角低めの直球を捉えた打球は深く守っていた左翼・内山が捕球し左飛となった。ところが、その瞬間、一走・キャベッジは二塁を駆け抜け三遊間にいた。アウトカウントを間違えたのか、帰塁できずダブルプレー