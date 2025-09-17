プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が１７日、大阪・朝日放送本社で行われた「ＡＢＣラジオ２０２５年秋の改編会見」に出席し、ラジオでは初となるレギュラー番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」（１０月７日スタート・毎週火曜・午後７時１５分）についてアピールした。過去２回の特番で大反響を呼んだ織田の番組が、ついにナイターオフ期間の限定レギュラーとして始動する。初回、第２回ともに、感情が