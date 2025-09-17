2025年9月15日、週に200万回以上ダウンロードされる人気のNPMパッケージ「@ctrl/tinycolor」が40以上の他のパッケージと共に侵害されていると、セキュリティ企業のStepSecurityが報告しました。この巧妙なサプライチェーン攻撃は「Shai-Hulud」と名付けられています。ctrl/tinycolor and 40+ NPM Packages Compromised - StepSecurityhttps://www.stepsecurity.io/blog/ctrl-tinycolor-and-40-npm-packages-compromisedShai-Hulud