日向坂46 日向坂46が17日、リリースを記念して最新15thシングル「お願いバッハ！」の初となるフルサイズパフォーマンスを披露した。【写真・動画】日向坂46『お願いバッハ！』スペシャルパフォーマンスの模様この模様は発売当日の9月17日に、日向坂46 Official YouTubeチャンネルで生配信され、横浜港 大さん橋をステージに、横浜の街並みをバックに背負い、美しいロケーションと調和する形で、「お願いバッハ！」