女優の杏が、17日までにインスタグラムを更新。人気漫画『鬼滅の刃』のジグソーパズルを完成させて、ファンから称賛の声が集まっている。【写真】杏が完成させた1000ピースの『鬼滅の刃』パズル（2枚）ジグソーパズル世界大会に参加した経験もあるほどジグソーパズル好きな杏。今回の投稿では「1000pieces puzzle背景が難しかった！結構な時間がかかりました…夜な夜な鬼滅ラヂヲを聴きながら」とつづり、『鬼滅の刃』の主