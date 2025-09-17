東京・シアターHにて11月上演予定のミュージカル『PandoraHearts』より、作詞・高橋亜子と音楽・富貴晴美のスペシャル対談が公開。2.5次元作品初参加となる2人がお互いの印象や、制作過程でとらえたテーマなどをたっぷり語った。【動画】“2人のオズ＝ベザリウス”がナレーションと楽曲でコラボ『PandoraHearts』公演PV本作は、『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』などの童話をモチーフにした望月淳による同名漫画を舞