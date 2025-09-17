高知県内は連日30度を超える厳しい残暑が続いていて、9月17日も熱中症警戒アラートが発表されました。今後の見通しについて気象台に聞きました。四万十市江川崎では、9月中旬にも関わらず気温は35・8度まであがり、3日連続で猛暑日となりました。また17日は県内16観測地点すべてが30度以上の真夏日となり厳しい残暑が続いています。暑さはいつまで続くのか気象台に聞きました。■気象台 井本調査官「今後の見通しということ