モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。目が真っ赤に充血したショットを投稿した。みりちゃむは「絶対的に猫アレルギー」と書き出して「目がやばいっ」と目が真っ赤に充血している写真を投稿した。これにより「明後日アレルギー検査してくる」と伝えた。