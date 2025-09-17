定例記者会見で、生活保護申請者への対応を謝罪した三重県鈴鹿市の末松則子市長＝17日午前、鈴鹿市役所三重県鈴鹿市が生活保護申請の際、財布の中身を箱の中に出させ、1円単位で確認していた問題を巡り、末松則子市長は17日の定例記者会見で「われわれも悪かった」とこれまでの対応を謝罪した。8日から申請者の自己申告にとどめる方法に変えており「市民に寄り添って、生活保護の運営に取り組む」と述べた。同市は、少なくとも