【ベルリン共同】ドイツの首都ベルリン市のミッテ区は、従軍慰安婦の被害を象徴する少女像を10月7日までに公有地から撤去するよう韓国系市民団体に命じた。従わなければ制裁金を科すと警告した。区が17日、共同通信に明らかにした。