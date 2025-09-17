国内で今夏、最高気温４０度以上の日が相次いだのを受け、気象庁の野村竜一長官は１７日の記者会見で、４０度以上の日の名称を検討していることを明らかにした。危険な暑さであることを簡潔に伝えるのが狙いで、「酷暑日」などが候補となっている。早ければ来夏までに天気予報などでの導入を目指す。暑さに関する予報用語には、最高気温２５度以上の「夏日」、３０度以上の「真夏日」、３５度以上の「猛暑日」があるが、４０度