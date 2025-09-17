連合の芳野友子会長、電機連合の神保政史会長連合傘下の産業別労働組合（産別）幹部でつくる役員推薦委員会は17日、次期会長に現在2期目の芳野友子会長（59）を、事務局長として新たに産別「電機連合」の神保政史会長（58）を推薦したと発表した。芳野氏は3期目続投となる。役員推薦委は17日に開催された臨時中央執行委員会に報告した。両氏は今後、推薦を受けて立候補し、10月の定期大会で正式決定される見通し。記者会見し