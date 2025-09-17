気象台は、午後6時56分に、大雨警報（浸水害）を鶴岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・鶴岡市に発表 17日18:56時点庄内では、17日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水17日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量30mm