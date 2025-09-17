9月16日深夜放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』に出演した山田裕貴が、妻・西野七瀬とのエピソードを語った。【関連】山田裕貴、妻・西野七瀬と迎えた年越しの瞬間を回想「あれ？って」「洗い物してて」番組で旅行についての話題になると、山田は、「僕はめちゃくちゃインドアなんで」「いっつも嫁ちゃんとゲームしかしてないんで」と、妻の西野とゲームをすることが多いと明かした。続けて、「ほんとに思い立って、なんかどっか行