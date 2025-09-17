17日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でチェルシーと対戦する。昨シーズンの同大会では果たせなかったリーグフェーズでのトップ8入りを狙うバイエルンだが、初戦の相手はクラブワールドカップ王者のチェルシー。モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロら世界屈指のタレントが揃うチームであり、バイエルンにとって難しい試合となることは間違いないだろう。しかし、それで