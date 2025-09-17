開幕節こそ昇格組のクレモネーゼに敗れる波乱があったが、マッシミリアーノ・アッレグリが指揮官に復帰したミランは第2節のレッチェ戦（2-0）、第3節のボローニャ戦（1-0）と連勝を記録。ここまで悪くない立ち上がりと言えよう。中でも伊『Calciomercato』が称賛するのが安定した守備だ。アッレグリは3バックをベースとし、レッチェ戦は相手の枠内シュートを2本、ボローニャ戦では相手の枠内シュートをゼロに抑えている。このあた