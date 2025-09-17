2020Ç¯¤«¤é¤Î2Ç¯È¾¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¤Ç¤â69¥­¥ã¥Ã¥×¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤­¤¿FW¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¡£¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥ì¥ß¥ª¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤Ï¼ã¤¤º¢¤è¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶¯¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤­¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1998¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤ÎÊì¹ñ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ÏGK¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¡¢FW¥ß¥«¥¨¥ë¡¦