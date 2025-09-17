週末に行われるプレミアリーグ第5節はウェストハムを指揮するグレアム・ポッター監督にとって将来を決める試合になる可能性があるようだ。ウェストハムはここまでリーグ戦4試合を終えて1勝3敗。得点は4点で失点が11点と内容面でも苦戦が続いている。さらにカラバオカップも2回戦でウルブズに2-3で負けており、今シーズンはスタートダッシュに失敗している。負けた試合はすべて３失点以上と厳しい時が続くウェストハムで指揮を執る