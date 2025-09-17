開幕からリーグ戦3戦全勝、14ゴール2失点と圧倒的な戦いを見せるバイエルン。特に3試合で14ゴールの攻撃陣は脅威で、これでMFジャマール・ムシアラを怪我で欠いているのだから驚きだ。そのムシアラの穴を埋めるのは、セルジュ・ニャブリだ。開幕から2ゴール2アシストと見事なスタートを切っていて、先日のハンブルガーSV戦でも前半3分に相手GKの頭上をぶち抜く強烈なシュートでネットを揺らした。このハンブルガー戦ではニャブリ、