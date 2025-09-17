UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズにてアゼルバイジャン王者が歴史的勝利を挙げた。チャンピオンズリーグ2次ラウンド、3次ラウンドと突破し、プレイオフではセルティックにPK戦の末勝利して17−18シーズン以来2度目の本戦出場を果たしたカラバフ。16日に行われたリーグフェーズの初戦ではベンフィカと対戦し、前半6分、16分に失点するも、30分にMFレアンドロ・アンドラーデのゴールで1点を返し、48分にFWカミロ・ドゥラン