キャベッジは過去にも走塁ミスを指摘されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext熾烈なCS争いをくり広げている巨人に痛いミスが出た。9月17日のヤクルト戦（神宮）の初回、1番の丸佳浩が空振り三振で一死となった後、「2番・中堅」で先発したトレイ・キャベッジは四球で出塁。【動画】失投を見逃さない豪快確信弾！ 東京ドーム騒然のキャベッジの第2号をチェックその後一死一塁で打席に入った泉口友汰は相手先発、奥川恭伸の