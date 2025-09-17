大相撲秋場所4日目、石川県津幡町出身の横綱・大の里は、前頭二枚目・伯桜鵬との一番に臨みました。初日から万全の取り口で3連勝としていた大の里。土俵際まで伯桜鵬を追い込みますが、最後に体を入れ替えられ、悔しい一番となりました。初黒星を喫した大の里、18日は前頭二枚目・王鵬と対戦します。