国が生活保護の基準額を引き下げたのは、生活保護法に違反するとして、金沢市の受給者らが処分の取り消しを求めた裁判の控訴審で、名古屋高裁金沢支部は17日、引き下げを取り消す判決を言い渡しました。生活保護をめぐっては、世界的に経済が混乱したリーマンショックなどの影響で、厚生労働省が2013年から3年間、生活保護の基準額を平均で6.5パーセント引き下げました。これに対し引き下げは「健康で文化的な生活」を保障する生活