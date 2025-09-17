大谷の奮闘は実らなかった。ドジャースはリリーフ陣の脆弱さという課題をどう乗り越えるのか(C)Getty Images悪夢のような逆転負けだ。現地時間9月16日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。5回68球を投げ、無安打無失点、5三振1四球と奮闘するが、降板後に救援陣が打ち込まれ、今季2勝目の権利が消えてしまった。この試合展開は、相手チームの記者にも衝撃