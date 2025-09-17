来週告示される自民党総裁選。各候補者の陣営の間では出馬表明の日程をずらす動きが見えるなど、駆け引きが始まっているようです。先陣を切って出馬表明し、視察に飛び回る茂木前幹事長（69）。きょうは都内のこども園に。「ここ行ったことあるー？」自民党茂木敏充 前幹事長「あるよあるよ、カザフスタンもあるよ」「ロシア行ったことあるー？」自民党茂木敏充 前幹事長「ロシアあるよ、ウクライナもある」未来の有