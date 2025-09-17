◆パ・リーグオリックス―ロッテ（１７日・京セラドーム大阪）大阪府を拠点に活動する「大阪プロレス」が、１７日のプロ野球・オリックス―ロッテ戦（京セラドーム大阪）の試合前に特別始球式を務めた。代表取締役で現役レスラーのゼウスをはじめ、ブラックバファロー、タイガースマスク、アルティメット・スパイダーＪｒ、ビリーケン・キッド、松房龍哉、佐野蒼嵐、岡田健佑（レフェリー）、宮尾信次郎（リングアナウンサー）