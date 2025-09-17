◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人が２回に同点に追いついた。２死から中山礼都内野手が四球を選んで出塁。ここでリチャード内野手が、ヤクルトの先発・奥川恭伸投手から左翼ポール際に運ぶ１１号２ラン本塁打を放ち、試合を振り出しに戻した。リチャードは「気持ちです！前の回の守りで（岡本）和真さんのいいプレーがあったので、これはいけるぞと思っていました。打席の前もみんなに情報をもらっ