サッカーのポルトガル1部リーグ、ベンフィカの新監督にジョゼ・モウリーニョ氏が就任する見込みだと17日、複数の地元メディアが報じた。ポルトガル出身の同氏はチェルシー（イングランド）やレアル・マドリード（スペイン）などを率いて数々のタイトルを獲得。8月にフェネルバフチェ（トルコ）の監督を解任されていた。ベンフィカは16日の欧州チャンピオンズリーグでカラバフ（アゼルバイジャン）に2―3で敗れ、ラジェ監督を