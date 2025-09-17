【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、2年連続50発でニヤリ→“超”確信歩き（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。2点を追う8回、先頭打者として迎えた第4打席で、節目を飾る50号本塁打を放った。この回から登板したフィリーズ2番手ロバートソンの2球目、内角高めのカットボールを大谷はフルスイング。打球は打球速度1