3年前、愛知県瀬戸市の女子高校生が、部活の顧問の暴言がもとで自殺したとされる問題で、母親が辛い胸の内を語りました。 【写真を見る】聖霊高校ソフトボール部主将の自殺「前日まで元気だった娘が…」母親が語った胸の内 第三者委は「男性顧問の“暴言”が一因」と結論 愛知 （小林心彩さんの母親・今月13日）「前日まで元気だった娘が急にこんなことになり、何かあったんだろうという思い。3年以上たっても写真1枚見返