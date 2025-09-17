◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人のリチャード内野手（26）が2回に同点の11号2ランを放った。初回に2点を失い0―2で迎えた2回の第1打席だった。「7番・一塁」で先発出場したリチャードは、2死から中山が四球で出塁した場面で打席に入ると、甘く入ってきた相手先発投手・奥川の直球を強振。高々と舞い上がった打球が左翼ポール際ギリギリに飛び込むと、左手でガッツポーズを繰り出しながらダイヤモ