「オリックス−ロッテ」（１７日、京セラドーム大阪）大阪府を拠点に活動する大阪プロレス所属の現役レスラーたちが特別始球式に参加した。代表取締役のゼウス、ブラックバファロー、タイガースマスクら総勢７人のレスラーが登場し、マウンド上でいきなりバトルロイヤルを開始。勝者のゼウスが投手役を務め、打者役の渡部に危険球？を投じ、球場は爆笑となった。ゼウスは「バッターを狙ったわけじゃないんですよ。プロレス