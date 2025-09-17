9月17日は世界サイクリングデーです。中国自転車協会が同日発表した統計データによると、中国の自転車の保有台数は2億台を超え、電動自転車は約3億8000万台に上ったとのことです。中国では、自転車や電動自転車を利用した外出の普及に伴い、1日当たり約1万トンの炭素排出が削減され、これはガソリン約660万リットルの節約に相当します。全国の都市部住民は外出時に、平均して100回のうち約30回自転車や電動自転車を利用しています