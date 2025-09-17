ソフトバンクは17日、ドラフト4位ルーキーの宇野真仁朗内野手（19）が東京都内の病院で左尺側手根伸筋腱腱鞘再建術と左TFCC（三角線維軟骨複合体）縫合術を受けたと発表した。手術は無事終了し、競技復帰まで4〜6ヶ月の見込み。東京・早実高から入団した宇野は、7月31日に右肘関節内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、リハビリ組に合流していた。