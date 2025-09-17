FC´ôÉì¤Ï£¹·î17Æü¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð»á¤Î°úÂà»î¹ç¡ÖÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡¢´ôÉì¤«¤éÌ¤Íè¤ò¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇðÌÚ»á¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´ôÉì¤Ë²ÃÆþ¡£23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÁö¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢°úÂà»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ôÉì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ ¡Ö12·î21Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ