２位、２位、２位。順位的にはあと一歩でプレミアリーグ制覇を逃し続け、タイトル獲得自体も2019-20シーズンのFAカップを最後に遠ざかっているアーセナルは、今季こそ頂点に立てるか。いや、絶対に立たなければならない。ミケル・アルテタ監督にもう猶予はない――。それがスーパーレジェンドの考えだ。アルテタ体制７年目のアーセナルは現地９月16日、チャンピオンズリーグの初戦で、スペインの難敵アスレティック・ビルバオ