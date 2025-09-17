【寒暖差アレルギー】寒暖差アレルギーについて、北円山耳鼻咽喉科アレルギークリニックの白崎医師に聞きました。例えば２０℃以上の快適と感じる室温から１７℃以下の屋外に出るように、鼻や肌に１７℃以下の急な寒冷刺激を受けて、くしゃみや鼻水・鼻づまりなどの症状が出るのが、寒暖差アレルギーです。対策としては、露出している首回りや手首・足首を温めることが重要です。また、乾燥や冷たい空気の