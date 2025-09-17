長崎市の女神大橋で大型トレーラーが普通乗用車に追突した事故で、普通乗用車が無灯火だったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。 警察が当時の状況を詳しく調べています。 事故は13日未明、長崎市の女神大橋で大型トレーラーが普通乗用車に追突。 トレーラーが橋の欄干などを突き破り、運転していた諫早市の田川 慎二さん(50)は、約65メートル下の海上で