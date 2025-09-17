戦後80年の今年、旧海軍航空隊の基地があった垂水市で、大学生と高校生による遺跡調査が行われました。垂水市では、文化財保護事業の一環として、鹿児島大学、垂水高校と共同で戦争遺跡の調査を行っています。17日の調査には、大学生と高校生、計15人が参加しました。旧海軍航空隊の基地があった垂水市。近年、太平洋戦争中に旧日本軍によってつくられた「浜平地下壕」が見つかっていて、魚雷整備の拠点だったことが分かって