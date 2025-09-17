2025年の夏、日本で大災害が起きるという根拠のないうわさが香港で広がり、鹿児島と香港を結ぶ定期便が運休するなど余波が続いています。県は香港からの宿泊客が約4割減っていることを明らかにしました。香港では「今年7月に日本で大災害や大津波が起きる」という根拠のないうわさがSNSなどで広がりました。香港と鹿児島を週4往復していた香港航空は、うわさにより需要が減ったため7月から10月末まで全便の欠航を決めました。