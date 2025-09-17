日銀跡地の活用をめぐり、金沢市の村山市長は、活用方法に言及した石川県側に対して、改修費用の負担を求める考えを示しました。 金沢市・村山 卓 市長：「口を出すんだったら金も出すんだろうと」17日に閉会した金沢市議会後の会見で、そう発言した村山卓市長。日本銀行金沢支店跡地の活用方針について、石川県の馳知事が言及したことに対してです。 金沢市が取得を目指す日銀跡地を巡っては、村山市長は消防法に基づく安全