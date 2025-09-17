長崎市の湊公園で “毒キノコ” とみられるキノコが生えているのが見つかりました。 市が回収しましたが、食べられるキノコと判別できないものは、食べないよう注意を呼びかけています。 長崎ランタンフェスティバルのメイン会場としても知られる湊公園。 「長崎新地中華街」に ほど近い場所です。 芝生をよ～く見てみると… 食品売り場では見かけない “白いキノコ” が生えていました。 日本き