鹿児島市の百貨店で、17日から長崎物産展が始まり、異国情緒あふれる長崎名物を求めて多くの人が訪れました。あわせて九州の銘菓を集めたイベントも行われ、各県の老舗菓子店が集いました。鹿児島市の山形屋で17日始まった長崎物産展には、地元のグルメや工芸品など40社が出店しています。オープン直後からひときわ人気があったのは、カステラの切れ端の詰め合わせ。限定50個があっという間に売り切れました。出来立