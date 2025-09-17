北海道内では火事が相次ぎました。札幌市では理容室が燃えたほか、旭川市では住宅が燃える火事がありましたが、いまのところけが人は確認されていないということです。燃える炎…。消防隊が懸命な消火活動を続けますが、火は収まる気配を見せません。（藤得記者）「建物の壁が黒く焦げ、１階も２階も窓が無くなっています。消防による消火活動が続いています」 火事があったのは札幌市北区新川２条８丁目の理容室です。９月１７